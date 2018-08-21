Истребители армии Китая перебазированы на военный аэродром Челябинской области

Истребители Народно-освободительной армии Китая (НОАК) перебазированы на военный аэродром «Шагол» в Челябинской области для участия в международном учении Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2018».

В составе авиагруппы НОАК прибыли два многоцелевых истребителя Шеньян J-11, четыре истребителя-бомбардировщика Xian JH-7 и шесть многоцелевых транспортных самолетов Shaanxi Y-9.

Ранее на аэродром «Шагол» прибыли четыре многоцелевых вертолета Ми-171, четыре ударных вертолета Джи-10 и два транспортных самолета Ил-76. Таким образом, вся авиагруппа Китая перебазирована в Челябинскую область.

В ходе учений лётчики отработают вопросы перебазирования на запасные аэродромы, прикрытия войск на маршрутах выдвижении, десантирования личного состава, ведения воздушной разведки, а также нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Более 3 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники будет задействовано в ходе совместного антитеррористического учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2018».

Антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль.