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21.08.2018
РИА Новости

Песков не исключил возможности присутствия Путина на учениях "Восток-2018"

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Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратег
Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Кремле не исключают возможности присутствия президента Россия Владимира Путина на учениях "Восток-2018", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Внезапная проверка боеготовности началась в понедельник в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

"Я не исключаю такую возможность. Если президент примет такое решение, мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент посетить военные учения "Восток-2018".

В ответ на уточняющий вопрос по поводу масштабов учений, Песков сказал: "Это я не знаю, это надо к военным экспертам обращаться в министерство обороны".

20.08.2018
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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