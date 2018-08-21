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21.08.2018
ИноСМИ

Китай проведет "Суворовскую атаку"

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Конкурс "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области
Конкурс "Отличники войсковой разведки" в Новосибирской области.
Источник: © РИА Новости, Александр Кряжев

Международные армейские игры-2018 (IAG-2018) пройдут в семи странах, включая Китай, Россию, Белоруссию и Казахстан, с 28 июля по 11 августа 2018 года, говорится на сайте Министерства обороны КНР.

Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) проведет четыре конкурса: конкурс "Суворовская атака" среди экипажей боевых машин пехоты (БМП), конкурс "Чистое небо" среди ракетных подразделений ПВО, конкурс "Безопасный маршрут" среди инженерных войск и конкурс "Морской штурм" среди корпуса морской пехоты.

В "Суворовской атаке" примут участие восемь команд - из Китая, России, Белоруссии, Казахстана, Пакистана, Ирана, Зимбабве и Венесуэлы. Армения направит своих наблюдателей. Конкурс будет состоять из индивидуальной гонки и эстафеты, а результаты будут подсчитаны путем подведения итогов по таким параметрам, как гонки, преодоление препятствий, преодоление водных препятствий и стрельба.

20.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Зимбабве
Иран
Казахстан
Китай
Пакистан
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
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