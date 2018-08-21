Источник: ВМФ России не поставил для себя точку в строительстве вертолетоносцев

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России не будут строить вертолетоносцы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот России не поставил точку в вопросе строительства вертолетоносцев, рассказал в беседе с ТАСС источник в российском военном ведомстве.

Как ранее сообщали российские СМИ, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о том, что в России не будут строиться вертолетоносцы.

"Есть основания полагать, что имеет место некое предвосхищение, потому что в теме, образно говоря, "экспедиционных" кораблей Военно-морской флот до конца для себя точку не поставил. Какие-то поспешные выводы в этой теме делать рано", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что основополагающими документами для кораблестроителей являются гособоронзаказ и госпрограмма вооружений, и только там прописано, какие корабли будут строить для ВМФ РФ. "Как только в этих двух документах появится или исчезнет какой-то предмет, к этой теме стоит вернуться", - сказал источник.

Проекты российских вертолетоносцев

Как ранее рассказал в интервью ТАСС глава Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ) Сергей Орлов, бюро предлагает Военно-морскому флоту проект универсального десантного корабля (УДК, вертолетоносца) водоизмещением около 30 тысяч тонн, а также большого десантного корабля водоизмещением 6-7 тысяч тонн. По словам Орлова, Минобороны РФ пока не поручало Невскому ПКБ такие работы, проектант работает в инициативном порядке.

Как сообщал ранее Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замглавы военного ведомства, первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году. Позднее заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявлял, что проектирование и строительство универсальных десантных кораблей в России начнется после 2020 года, когда будет завершено проектирование нового большого десантного корабля.

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что Минобороны РФ и ОСК договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь". По его словам, всего планируется создать два таких корабля: первый должен быть передан флоту в 2024 году, второй намечено заложить в 2022 году и поставить ВМФ в 2026 году.

Другой источник сообщил ТАСС, что вертолетоносцы будут иметь дизель-газотурбинную установку, в которой дизель - главный двигатель, а турбина нужна для форсирования мощности. По его словам, основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка-52К, поставки которых будут синхронизованы с поставками вертолетоносцев. Также на кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29, Ка-31.