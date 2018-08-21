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21.08.2018

Индия провела восьмые успешные испытания высокоточной бомбы SAAW

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SAAW
Авиационная высокоточная противоаэродромная бомба Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW) под брюхом самолета.
Источник: http://www.defencenews.in/

Индия успешно проверила очередные испытания высокоточной планирующей бомбы Smart Anti-Airfield Weapon (SAAW [1]), предназначенной для приведения взлетно-посадочных полос и аэродромов в состояние непригодное для взлета-посадки. Последний этап испытаний SAAW был проведен на учебном полигоне в Чадране около Покрана (Раджастан).


В воскресном заявлении Министерства обороны сказано, что испытания, которые стали восьмым этапом разработки, проводились с 16 по 18 августа. Различные структуры оборонного ведомства Индии, такие как Организация оборонных исследований и разработок (DRDO [2]), индийская авиастроительная компания HAL [3] и индийские ВВС (IAF [4]) приняли участие в испытаниях и записи их проведения.


«Бомба со снаряженной боевой частью поразила цели с высокой точностью. Системы телеметрии и слежения зафиксировали все события испытаний. Это оружие способно уничтожать множество наземных целей с использованием точной навигации. Всего было проведено три теста с разными условиями пуска ... и все поставленные цели были достигнуты », - говорится в заявлении.


SAAW была спроектирована под пуски с двух носителей - многоцелевого Су-30 компании «Сухой» и истребителя-бомбардировщика SEPECAT Jaguar. Отчеты показывают, что она может быть интегрирована с многоцелевым истребителем Dassault Rafale после его ввода в IAF.


SAAW является попыткой Индии создать отечественное оружие для специализированных операций. Эти высокоточные управляемые бомбы дешевле обычных ракет, поскольку у них нет сложных силовых установок, которые необходимы крылатым ракетам.


Согласно сообщениям, SAAW весит около 120 кг и может лететь почти на 100 км. Она разрабатывалась как высокоточное оружие, что очень сложно реализуемо на простых падающих бомбах.


SAAW предназначена для глубинного подрыва и снабжена фугасной боевой частью, используется для разрушения наземной инфраструктуры, такой как взлетно-посадочные полосы, транспортные пути, ангары самолетов и бункеры. В различном эксплуатационном оснащении они также могут применяться и против других наземных целей, позволяя индийским войскам перекрыть доступ к определенным территориям, например, разрушить мосты или другую наземную инфраструктуру.


Анти-аэродромное оружие имеет решающее значение в военных сценариях, поскольку оно способно нанести критичный урон для выполнения задач военно-воздушным силам противника. Фугасные боеголовки наносят максимальный ущерб взлетно-посадочным полосам и другой инфраструктуре, обеспечивая невозможность быстрого восстановления. При точном попадании атака с применением SAAW делает аэродром бесполезным, приковывая к земле все военные самолеты, базирующиеся на этой площадке.


Автор: Zee News India

Перевод: Prom Today


Примечание Prom Today

  1. SAAW (Smart Anti-Airfield Weapon) - авиационное высокоточное противоаэродромное оружие
  2. DRDO (Defence Research Development Organisation) - Организация оборонных исследований и разработок
  3. HAL (Hindustan Aeronautics Limited) - Индийская авиастроительная компания
  4. IAF (Indian Air Force) – индийские военно-воздушные силы
20.08.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
ОАЭ
Чад
Продукция
Rafale
SEPECAT Jaguar
Су-30
Су-30К
Компании
Dassault
DRDO
HAL
Сухой ПАО
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