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21.08.2018
Lenta.ru

Россия отдаст Индии технологии Су-57

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Су-57
Су-57.
Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

В рамках проекта FGFA по созданию истребителя пятого поколения на базе Су-57, Россия передаст Индии большой объем технологий. Об этом в воскресенье, 19 августа, заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, сообщает Вести.Ru.

Слюсарь отметил, что Индия не выходила из проекта и создатели "задают большое количество вопросов, на которые мы даем, на наш взгляд, исчерпывающие ответы". По его словам, страна выходит на "второй этап технологического развития" и занимается не только скупкой самолетов, но и созданием лицензионного производства.

Вместе с этим директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в понедельник, 20 августа, рассказал РИА Новости, что проект заморожен: "Он пока заморожен. Но надеемся, что мы еще вернемся к диалогу по истребителю пятого поколения".

Совместный проект России и Индии FGFA предполагает создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения. В апреле стало известно, что Индия вышла из программы. Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию самолета в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.

20.08.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
ОАК
ФСВТС РФ
Персоны
Слюсарь Юрий
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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