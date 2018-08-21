Источник усомнился в отказе России от строительства вертолетоносцев
Окончательное решение по строительству вертолетоносцев в России не принято. Об этом "РИА Новости" рассказал высокопоставленный источник в судостроительной отрасли в понедельник, 20 августа.
Ранее, в этот же день, глава Мипромторга Денис Мантуров заявил, что российские власти отказались от идеи строительства вертолетоносцев и данная тема в настоящий момент не обсуждается.
По словам собеседника агентства, окончательной позиции Минобороны России по этому вопросу нет и тема не закрыта.
В свою очередь адмирал Владимир Валуев, командовавший Балтийским флотом с 2001 по 2006 год, уверен, что Россия может обойтись без собственных вертолетоносцев. Более того, отказ от их строительства пойдет на пользу промышленности и Вооруженным силам.
По мнению адмирала, отсутствие вертолетоносцев можно компенсировать за счет высокоточного оружия, передает "Газета.ру".
В 2011 году Россия заключила с Францией контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" — "Владивостока" и "Севастополя". В 2015 году Париж разорвал контракт и отказался передавать корабли Москве. В качестве причины была названа ситуация на Украине.
Франция в полном объеме вернет России выплаченную сумму на создание двух вертолетоносцев в размере €893 млн. Кроме того, Москве будут компенсированы затраты на создание оборудования для "Мистралей" и на обучение экипажа. Эта сумма составляет €56,7 млн. Также Париж не имеет права передавать "Мистрали" третьей стороне до получения Россией всех компенсаций.
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