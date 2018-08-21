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21.08.2018
Известия.ru

Источник усомнился в отказе России от строительства вертолетоносцев

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Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото
Вертолет Ка-27ПС во время военно-морского парада в заливе Петра Великого . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

Окончательное решение по строительству вертолетоносцев в России не принято. Об этом "РИА Новости" рассказал высокопоставленный источник в судостроительной отрасли в понедельник, 20 августа.

Ранее, в этот же день, глава Мипромторга Денис Мантуров заявил, что российские власти отказались от идеи строительства вертолетоносцев и данная тема в настоящий момент не обсуждается.

По словам собеседника агентства, окончательной позиции Минобороны России по этому вопросу нет и тема не закрыта.

В свою очередь адмирал Владимир Валуев, командовавший Балтийским флотом с 2001 по 2006 год, уверен, что Россия может обойтись без собственных вертолетоносцев. Более того, отказ от их строительства пойдет на пользу промышленности и Вооруженным силам.

По мнению адмирала, отсутствие вертолетоносцев можно компенсировать за счет высокоточного оружия, передает "Газета.ру".

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" — "Владивостока" и "Севастополя". В 2015 году Париж разорвал контракт и отказался передавать корабли Москве. В качестве причины была названа ситуация на Украине.

Франция в полном объеме вернет России выплаченную сумму на создание двух вертолетоносцев в размере €893 млн. Кроме того, Москве будут компенсированы затраты на создание оборудования для "Мистралей" и на обучение экипажа. Эта сумма составляет €56,7 млн. Также Париж не имеет права передавать "Мистрали" третьей стороне до получения Россией всех компенсаций.

 

20.08.2018
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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
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