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21.08.2018
Российская газета

США пытаются создать аналоги российских систем РЭБ

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Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4"
Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-4".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Армия США получит на вооружение несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы. Системы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle) предназначены для подразделений РЭБ в Южной Корее и Европе.

Как сообщает издание Breaking Defense, новый комплекс Crew Duke будет установлен на бронетранспортере MaxxPro.

"Модифицированный Duke специально построен для обнаружения и подавления вражеских коммуникаций и сетей связи, а не только для нейтрализаци дронов или самодельных взрывных устройств. Он работает в широком диапазоне частот", - говорится в публикации.

Кроме того, комплекс, по заявлению создателей, способен обнаруживать и анализировать радиочастотные сигналы, а затем передавать свой собственный радиочастотный сигнал, чтобы обмануть врага. Тем не менее, комплекс Crew Duke по-прежнему уступает российским аналогам мобильных средств РЭБ, которые показали свои возможности в Сирии. Речь идет о комплексах "Леер-3", "Красуха", "Москва-1", "Зоопарк-1" и "Гармонь". Их возможности и тактика применения, развертывание за 15 минут, заставили американских военных связистов признать превосходство российских радиоэлектронных комплексов.

Для решения проблемы они намерены разместить системы большой дальности РЭБ на грузовиках и на гусеничном шасси.

"Машина, вероятно, предназначена для блокировки вражеских систем с расстояния в несколько миль от линии огня. Это прорыв по сравннию с техникой РЭБ, развернутой в Афганистане и Ираке - мобильной, но с коротким радиусом действия, и статичными системами РЭБ", - отмечает издание.

По мнению американского аналитика Самуэля Бендетта из Центра военно-морского анализа, американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских разработок в этой области.


Николай Грищенко

20.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Афганистан
Ирак
Россия
Сирия
США
Продукция
Зоопарк
Красуха-4
Леер-3
Москва-1
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