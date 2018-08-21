США пытаются создать аналоги российских систем РЭБ

Армия США получит на вооружение несколько мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы. Системы EWTV (Electronic Warfare Tactical Vehicle) предназначены для подразделений РЭБ в Южной Корее и Европе.

US is finally waking up to the electronic warfare deficiencies it has compared to Russia, later this year it will receive the new EW Tactical Vehicle (EWTV), giving deployed forces the capability to detect and jam enemy communications and networks. pic.twitter.com/bLkmPCA4Nm — grant turnbull (@GrantTurnbull_) 17 Р°РІРіСѓСЃС‚Р° 2018 Рі.

Как сообщает издание Breaking Defense, новый комплекс Crew Duke будет установлен на бронетранспортере MaxxPro.

"Модифицированный Duke специально построен для обнаружения и подавления вражеских коммуникаций и сетей связи, а не только для нейтрализаци дронов или самодельных взрывных устройств. Он работает в широком диапазоне частот", - говорится в публикации.

Кроме того, комплекс, по заявлению создателей, способен обнаруживать и анализировать радиочастотные сигналы, а затем передавать свой собственный радиочастотный сигнал, чтобы обмануть врага. Тем не менее, комплекс Crew Duke по-прежнему уступает российским аналогам мобильных средств РЭБ, которые показали свои возможности в Сирии. Речь идет о комплексах "Леер-3", "Красуха", "Москва-1", "Зоопарк-1" и "Гармонь". Их возможности и тактика применения, развертывание за 15 минут, заставили американских военных связистов признать превосходство российских радиоэлектронных комплексов.

Для решения проблемы они намерены разместить системы большой дальности РЭБ на грузовиках и на гусеничном шасси.

"Машина, вероятно, предназначена для блокировки вражеских систем с расстояния в несколько миль от линии огня. Это прорыв по сравннию с техникой РЭБ, развернутой в Афганистане и Ираке - мобильной, но с коротким радиусом действия, и статичными системами РЭБ", - отмечает издание.

По мнению американского аналитика Самуэля Бендетта из Центра военно-морского анализа, американские разработчики двигаются в правильном направлении, создавая такие комплексы, но они все равно отстают от российских разработок в этой области.

Николай Грищенко