Форум "АРМИЯ-2018" откроется 21 августа

Грандиозная без всяких преувеличений демонстрация реальной мощи наших Вооруженных сил будет проходить с 21 по 26 августа на территории парка "Патриот" под Москвой, на полигоне в Алабино - это рядом, и на аэродроме Кубинка.

Первый день - вторник 21 августа - отдан официозу. Среда и четверг - это работа специалистов и проведение различных конференций. А вот с пятницы по воскресенье форум "АРМИЯ-2018" будет открыт для всех желающих, которых ожидают очень яркие впечатления.

Посмотреть будет на что. Тут и пилотаж лучших российских авиагрупп, в том числе вертолетных. Еще и китайские истребители прилетели. И показ в действии новейших образцов бронетанковой техники на полигоне в Алабино, где всего чуть больше недели назад завершился танковый биатлон. Там же построен специальный водный демонстрационный кластер.

На довольно большом водоеме будут продемонстрированы возможности вооружения, военной и специальной техники по преодолению водных преград, включающих групповое маневрирование боевых машин на плаву. Покажут и безэкипажные катера, управляемые по радио.

Очень ярким обещает быть шоу "Вежливые люди". Настоящие бойцы Сил специальных операций и спецназа ГРУ, облаченные в экипировку "Ратник", покажут, на что они способны.

В шоу "Вежливые люди" бойцы Сил специальных операций в экипировке "Ратник" покажут, на что они способны

Перечислить все новинки "АРМИИ-2018" в одной публикации невозможно. Впервые открыто демонстрируется боевая машина пехоты на базе "Арматы", оснащенная 57-мм автоматической пушкой. Раньше о ней говорили, как о возможной перспективной разработке. Другая настоящая сенсация - премьерный показ самоходной зенитной 57-мм пушки, выполненной на базе БМП-3. Зенитная самоходка очень мобильна, может десантироваться парашютным способом, она плавает. Впервые можно будет увидеть и новейший самоходный зенитно-ракетный комплекс Бук-М3, который можно назвать среднекалиберной "трехсоткой". И не только из-за схожести формы пусковых контейнеров, но и за великолепные технические характеристики, делающие этот ЗРК лучшим в мире.

Одновременно с IV Международным форумом "АРМИЯ-2018" в парке "Патриот" пройдет и I Международный форум "Неделя национальной безопасности".

Как считают специалисты, каждый форум "АРМИЯ" дает мощный импульс развитию военной науки и обновлению армейских арсеналов.

А простым зрителям - возможность увидеть, что деньги, выделенные на оборонку, даром не пропадают.

Сергей Птичкин