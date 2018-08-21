Объявлены сроки поставки Су-57 для Минобороны

Объединенная авиастроительная корпорация скоро подпишет контракт с Минобороны РФ на поставку первой партии многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОАК Юрия Слюсаря, подписание контракта произойдет уже до конца лета. В интервью на телеканале "Россия 1" он сообщил, что подписание может состояться в парке "Патриот".

Также были озвучены и сроки поставки первой партии Су-57.

"Со следующего года начнутся уже поставки в части", - сказал Юрий Слюсарь.

Предполагается, что в установочной партии будет 12 самолетов.

Напомним, ранее летчик-испытатель Роман Кондратьев рассказал об основных боевых задачах Су-57. Он отметил, что машина может успешно применяться как для прорыва системы ПВО противника, так и в качестве ударного самолета.

Руслан Мельников