Объявлены сроки поставки Су-57 для Минобороны
Объединенная авиастроительная корпорация скоро подпишет контракт с Минобороны РФ на поставку первой партии многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОАК Юрия Слюсаря, подписание контракта произойдет уже до конца лета. В интервью на телеканале "Россия 1" он сообщил, что подписание может состояться в парке "Патриот".
Также были озвучены и сроки поставки первой партии Су-57.
"Со следующего года начнутся уже поставки в части", - сказал Юрий Слюсарь.
Предполагается, что в установочной партии будет 12 самолетов.
Напомним, ранее летчик-испытатель Роман Кондратьев рассказал об основных боевых задачах Су-57. Он отметил, что машина может успешно применяться как для прорыва системы ПВО противника, так и в качестве ударного самолета.
Руслан Мельников
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