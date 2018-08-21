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21.08.2018
Российская газета

Объявлены сроки поставки Су-57 для Минобороны

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Су-57
Су-57.
Источник: rg.ru

Объединенная авиастроительная корпорация скоро подпишет контракт с Минобороны РФ на поставку первой партии многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента ОАК Юрия Слюсаря, подписание контракта произойдет уже до конца лета. В интервью на телеканале "Россия 1" он сообщил, что подписание может состояться в парке "Патриот".

Также были озвучены и сроки поставки первой партии Су-57.

"Со следующего года начнутся уже поставки в части", - сказал Юрий Слюсарь.

Предполагается, что в установочной партии будет 12 самолетов.

Напомним, ранее летчик-испытатель Роман Кондратьев рассказал об основных боевых задачах Су-57. Он отметил, что машина может успешно применяться как для прорыва системы ПВО противника, так и в качестве ударного самолета.


Руслан Мельников

19.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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