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21.08.2018
Российская газета

Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник: rg.ru

В интернете опубликована фотография многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, на котором установлено новое оборудование.

Как поясняет блог bmpd, речь идет о подвесном контейнере целеуказания 101КС-Н. Самолет с бортовым номером "055" сфотографировали на авиашоу в честь 65-летия Луховицкого авиационного завода, которое проходило в конце прошлой недели.

Подвесной контейнер 101КС-Н, разработанный для Су-57, произведен на Уральском оптико-механическом заводе. Это оборудование входит в оптико-электронную интегрированную систему 101КС по ОКР "Атолл".

Официально контейнер 101КС-Н называется многоканальной оптической прицельной системой подвесного типа, предназначенной для обнаружения и опознавания наземных целей.

Напомним, ранее стало известно, что контракт на поставку истребителей Су-57 с Минобороны будет подписан до конца лета. А уже со следующего года начнутся поставки самолетов в части.

Между тем летчик-испытатель Роман Кондратьев рассказал, что Су-57 может использоваться как для прорыва системы ПВО противника, так и в качестве ударного самолета.


Руслан Мельников

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
101КС Атолл
ПАК ФА
Компании
УОМЗ
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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