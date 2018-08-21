Минпромторг РФ обеспечит серийное производство перспективных авиакомплексов всем необходимым - Мантуров
Создание образцов вооружения идёт по графику
Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Серийное производство создаваемых в России перспективных авиационных комплексов будет обеспечено всем необходимым, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Минпромторг России в рамках своей компетенции решает поставленные задачи - обеспечивает создание и модернизацию производственных мощностей, формирование научно-технического задела и разработку новых технологий", - заявил Д.Мантуров в интервью "Интерфаксу".
"Сейчас уже могу с большой уверенностью сказать, что новые (авиационные - ИФ) комплексы будут полностью соответствовать требованиям тактико-технических заданий, а их серийное производство будет обеспечено всем необходимым", - подчеркнул министр.
Он отметил, что создание новых образцов вооружения осуществляется строго в соответствии со сроками, утвержденными, в том числе, в действующей государственной программе вооружения.
На данный момент известно о планах разработать несколько перспективных военных самолетов. Создаваемый компанией "Туполев" перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА) призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Новый дальний перехватчик (ПАК ДП), работы над которым ведет корпорация "МиГ", должен прийти на замену истребителю МиГ-31, а разрабатываемый в "Ильюшине" перспективный самолет военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) в будущем сможет заменить украинский сверхтяжелый Ан-124 "Руслан".
Перспективный авиакомплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), получивший индекс Су-57, как ожидается, в следующем году уже начнёт поставляться в войска.
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