"Истребитель беспилотников" "Деривация-ПВО" будет среди новинок форума "Армия-2018" - Мантуров

Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

Москва. 20 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный самоходный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" впервые покажут широкой публике на форуме "Армия-2018", сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу".

Среди наиболее интересных перспективных разработок, которые представят на форуме "Армия", Д.Мантуров назвал "боевую машину 2С38 из состава перспективного самоходного зенитного артиллерийского комплекса".

Кроме того, он отметил "бронетранспортер БТ-3Ф, предназначенный для использования морской пехотой, боевую машину десанта БМД-4М с новым боевым модулем "Синица", самоходную противотанковую пушку 2С25М "Спрут-СДМ1", переносной зенитный ракетный комплекс 9К333 "Верба", предназначенный для поражения воздушных целей на дальности свыше 6 км и на высоте больше 4 км".

Как сообщалось, "Деривация-ПВО" может поражать беспилотные летательные аппараты, а также низко летящие самолеты и вертолеты. Комплекс получит 57-мм снаряды.

Согласно открытым данным, комплекс сможет сбивать крылатые ракеты, ракеты класса "воздух-поверхность", реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

Промышленность создала для "Деривации-ПВО" новое поколение снарядов, сообщил в июне "Интерфаксу" информированный источник. "Боекомплект будет проходить испытания", - сказал собеседник агентства.

В конце марта генеральный директор Центрального научно-исследовательского института "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод") Георгий Закаменных сообщил на оборонной выставке в Ереване, что первый опытный образец перспективного самоходного зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" успешно создан, он на испытаниях.

Полностью текст интервью Д.Мантурова будет опубликован в понедельник на сайтах interfax.ru и militarynews.ru.