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21.08.2018
ТАСС

В NASA согласились с методом SpaceX по заправке ракеты Falcon 9

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Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9.
Источник: © EPA/SPACEX

Речь идет о том, чтобы заправлять ракеты непосредственно перед запуском охлажденным топливом под большим давлением, что позволит загрузить больше горючего

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты NASA согласились с предложенным компанией SpaceX методом заправки ракеты Falcon 9 перед первым пилотируемым полетом космического корабля Dragon в 2019 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского космического ведомства.

В нем отмечается, что NASA и SpaceX завершают планирование этой операции, которую, как ожидается, проведут в апреле 2019 года. При этом, как подчеркнули в ведомстве, "ключевой вопрос" заключается в том, займут ли астронавты свои места на борту Dragon до или после заправки ракеты топливом. "NASA решило действовать согласно плану SpaceX по заправке ракеты", - разъяснили в документе.

Суть метода, за который выступает компания, состоит в том, чтобы заправлять ракеты, в том числе предназначенные для пилотируемого полета, непосредственно перед запуском охлажденным топливом под большим давлением. Таким образом, оно имеет меньший объем, что, в частности, позволяет загрузить больше горючего. Однако в этом случае заправку нужно производить непосредственно перед запуском, когда экипаж уже находится в корабле.

В NASA ранее высказали опасения относительно безопасности такого способа. Поводом для этого послужил инцидент, имевший место в сентябре 2016 года. Тогда ракета Falcon 9 взорвалась во время заправки перед проверкой двигателя.

Глава SpaceX Илон Маск в начале мая заверил журналистов в том, что опасения насчет безопасности метода "холодной заправки" слишком преувеличены. Кроме того, по его словам, технология в целом позволяет разместить экипаж в корабле уже после того, как баки ракеты будут заполнены. Однако Маск считает это ненужной тратой времени.

Над созданием кораблей для доставки астронавтов на орбиту работают SpaceX и Boeing, однако они могут не успеть к сроку. Сейчас для полетов к Международной космической станции используются российские "Союзы".

20.08.2018
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принадлежат ТАСС
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