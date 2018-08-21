Рособоронэкспорт представляет главные новинки года на "Армии-2018"

АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) представляет главные экспортные новинки и бестселлеры российской оборонной промышленности на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке "Патриот".

"В 2018 году Рособоронэкспорт продолжил уверенное развитие и укрепление своих позиций на мировом рынке оружия. Мы уже поставили за рубеж продукцию на сумму свыше 7 млрд. долларов США. Подписав около 600 контрактных документов на 9 млрд. долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 млрд. долларов. В него вошли 6 новых стран - наших партнеров. В ходе "Армии-2018" рассчитываем значительно увеличить потенциал компании, в том числе и за счет представленных экспортных новинок", - заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На форуме "Армия" каждый год впервые демонстрируются новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, в том числе предлагаемые на экспорт. 2018 год по традиции не обойдется без дебютов: по сухопутной тематике это бронетранспортер БТ-3Ф и легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1".

Для войск ПВО на форуме впервые представлены зенитные ракетные комплексы нового поколения "Викинг", "Тор-Э2" и боевая машина отделения ПЗРК "Гибка-С". Иностранным заказчикам покажут и новые решения в области радиоэлектронных средств, в частности, мобильную трехкоординатную РЛС всевысотного обнаружения воздушных целей "Истра-Е". Несомненно, их интерес вызовут и такие бестселлеры противовоздушной обороны, как ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь-С1".

Представителей военно-морских сил иностранных партнеров Рособоронэкспорта обязательно заинтересуют следующие новинки каталога компании: малые ракетные корабли проекта 22800Э "Каракурт-Э" и проекта 21635 "Сарсар", катер специального назначения проекта 21980Э, патрульный катер проекта 1496М1Э "Ламантин".

Традиционно делегации от ВВС привлекают многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты Як-130, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, военно-транспортные вертолеты Ми-171Ш и Ми-17В-5.

Совместно с Министерством обороны Российской Федерации Рособоронэкспорт оказал помощь в организации демонстрационных полетов военных летчиков из 5 стран на самолетах Су-30СМ, Су-34, Миг-29М2 и Як-130.

На форуме пройдут и показы таких популярных российских образцов вооружения и военной техники, как ПТРК семейства "Корнет", автоматы Калашникова, ОТРК "Искандер-Э", БМПТ "Терминатор" и многих других.

Всего в 2018 году Рособоронэкспорт представит на своем стенде более 350 образцов вооружения и военной техники.

"Форум "Армия" по традиции дает Рособоронэкспорту максимальную монетизацию из всех выставочных событий в мире. Он собирает в Москве самое большое число иностранных делегаций. В эти дни мы проведем переговоры с представителями более 50 стран. Кстати, в 2018 году на "Армии" станем свидетелями настоящего "африканского прорыва". Помимо наших традиционных партнеров из стран Северной Африки ждем на своем стенде и в переговорных помещениях представителей 16 стран континента южнее Сахары", - добавил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Рост количества стран, сотрудничающих с Рособоронэкспортом, а также увеличение финансовых показателей компании происходит на фоне жесткой конкурентной борьбы. Компания не раз отмечала явное наличие в ней элементов недобросовестной конкуренции.

"Большинство наших партнеров видят и понимают свою выгоду от сотрудничества с Рособоронэкспортом. Это показывает их готовность отстаивать собственный суверенитет. Мы при всесторонней поддержке политического руководства Российской Федерации, государственных финансовых структур принимаем действенные меры по нейтрализации нерыночных попыток воздействовать на наши бизнес-процессы. Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами по межправсоглашениям, и любые санкции, направленные против нас и наших иностранных заказчиков, - это вмешательство во внутренние дела государств", - заявил Александр Михеев.

На площадке "Армии-2018" впервые проводится форум "Неделя национальной безопасности". В его рамках Рособоронэкспорт проведет презентации и переговоры по продуктам, предлагаемым компанией в этом новом и быстро растущем сегменте рынка: решениям по противодействию терроризму, комплексным системам охраны границ и особо важных объектов. Эти продукты разработаны с учетом современных вызовов безопасности и способны успешно противостоять в том числе высокоточному оружию, беспилотным летательным аппаратам, а также стелс-технологиям.