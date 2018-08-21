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21.08.2018
РИА Новости

На Северном флоте прошла внезапная проверка боеготовности

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Боевой корабль Северного флота
Боевой корабль Северного флота.
Источник: © Олег Кулешов (ВМФ)

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Внезапные проверки и командно-штабные тренировки прошли в военных округах и на Северном флоте в преддверии маневров "Восток-2018", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На прошедшей неделе началась завершающая фаза практической подготовки маневров ("Восток-2018"). Проведены внезапные командно-штабные тренировки в военных округах, а на Северном флоте - внезапная проверка", - сказал Шойгу.

По его словам, органы военного управления спланировали применение подчиненных войск и сил по обстановке маневров с целью заблаговременного развертывания и создания систем всестороннего обеспечения группировок войск.

Внезапная проверка боеготовности в соединениях и частях Восточного и Центрального военных округов, Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации началась в понедельник в преддверии "Востока-2018" и продлится до 25 августа. По словам Шойгу, маневры учений станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.

20.08.2018
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