Фигуранты уголовного дела были уволены из РКК "Энергия" еще 17 августа

Их подозревают в покушении на мошенничество в особо крупных размерах

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Обвиняемые в покушении на мошенничество в особо крупных размерах были уволены с занимаемых постов в РКК "Энергия" 17 августа.

Об этом в понедельник сообщил ТАСС глава пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Фигуранты уголовного дела в РКК "Энергия" о покушении на мошенничество в особо крупных размерах еще в пятницу были освобождены от занимаемых постов", - сказал он.

Ранее стало известно, что заместителю гендиректора РКК "Энергия" Алексею Белобородову и двоим его подчиненным предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, организованное группой либо в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения. Также сообщалось, что они дают признательные показания.