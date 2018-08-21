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21.08.2018
Вестник Мордовии

"Атомные" САУ Украины, бьющие на 47 км, почему-то разучились ездить сами

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Фото: Минобороны Украины

Украина продемонстрирует на военном параде в Киеве самоходные пушки, которые в отличие от фейковой "Богданы" могут поражать цели снарядами весом до 110 кг на расстоянии более 47 км. Речь идет об 203-мм орудиях 2С7 "Пион". В своем советском прошлом они были способны применять атомные боеприпасы.

Правда, военных экспертов насторожил тот факт, что эти самоходки передвигаются почему-то исключительно на трейлерах. У них ходовая часть от Т-80, а двигатель и трансмиссия от Т-72. Весят они не запредельно много, всего лишь 45 тонн. Примерно как обычный основной боевой танк. По идее, они должны были ездить сами, а тут их катают как инвалидов.

Хотя возможно, дело в том, что украинское командование боится: как бы машины намертво не встали в самый неподходящий момент. По всей видимости, проводившийся ремонт на украинских предприятиях лишь ограниченно восстановил ресурс, и самоходки могут в любой момент отказать.

Тем временем в России расчеты более современной версии этой САУ -2С7М "Малка" на учениях приобретали навыки поражать прямой наводкой танки противника.


Дмитрий Лемешко

17.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С7 Пион
Т-72
Т-80
Проекты
Военные учения
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