"Атомные" САУ Украины, бьющие на 47 км, почему-то разучились ездить сами

Фото: Минобороны Украины

Украина продемонстрирует на военном параде в Киеве самоходные пушки, которые в отличие от фейковой "Богданы" могут поражать цели снарядами весом до 110 кг на расстоянии более 47 км. Речь идет об 203-мм орудиях 2С7 "Пион". В своем советском прошлом они были способны применять атомные боеприпасы.

Правда, военных экспертов насторожил тот факт, что эти самоходки передвигаются почему-то исключительно на трейлерах. У них ходовая часть от Т-80, а двигатель и трансмиссия от Т-72. Весят они не запредельно много, всего лишь 45 тонн. Примерно как обычный основной боевой танк. По идее, они должны были ездить сами, а тут их катают как инвалидов.

Хотя возможно, дело в том, что украинское командование боится: как бы машины намертво не встали в самый неподходящий момент. По всей видимости, проводившийся ремонт на украинских предприятиях лишь ограниченно восстановил ресурс, и самоходки могут в любой момент отказать.

Тем временем в России расчеты более современной версии этой САУ -2С7М "Малка" на учениях приобретали навыки поражать прямой наводкой танки противника.

Дмитрий Лемешко