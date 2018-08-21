Россия и Египет проведут 20 августа заседание межправкомиссии по ВТС

Владимир Путин и чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Ихаб Ахмед Талаат Наср на церемонии вручения верительных грамот послов иностранных государств. 11 апреля 2018.

По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, проведение такого масштабного и значимого мероприятия говорит о высоком уровне отношений между странами

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. РФ и Египет проведут в понедельник заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству под руководством министров обороны двух стран. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Отдельно хотел бы подчеркнуть тот факт, что буквально накануне форума ["Армия-2018", открывается 21 августа] состоится очередное заседание межправительственной комиссии по ВТС с Египтом под руководством министров обороны двух стран. Для понимания, межправительственная комиссия - это не просто протокольная встреча руководителей оборонных ведомств, это огромный пласт предварительной работы экспертов, групп и подгрупп, подписание протоколов и согласование позиций", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

По словам Шугаева, проведение "столь масштабного и значимого мероприятия накануне форума "Армия" свидетельствует о высоком уровне отношений между Россией и Египтом, о характере нашего взаимодействия в области двустороннего ВТС".

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в подмосковной Кубинке 21-26 августа.