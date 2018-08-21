На оборонной выставке "Армия-2018" представят более 26 тыс. экспонатов

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству ожидает, что потенциальные заказчики заинтересуются российскими зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" и "Тор-Э2"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 26 тыс. экспонатов будут представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Всего на выставке будет продемонстрировано свыше 26 тыс. экспонатов. Эта цифра впечатляет даже с учетом международного характера нашей выставки", - сказал он в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

Шугаев уточнил, что зарубежные страны привезут на выставку множество образцов военной продукции. "Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству уже выдано лицензий на экспонирование более чем 500 позиций из таких стран, как Белоруссия, Индия, Китай, Пакистан, Турция и ряда других. Восемь стран представят на "Армии-2018" свои национальные павильоны с масштабными и, уверен, зрелищными экспозициями производимой в их странах военной техники", - отметил он.

По данным Шугаева, на "Армии-2018" ожидается порядка 90 официальных делегаций из других стран, в рамках научно-деловой программы форума состоятся более 150 мероприятий.

Интерес со стороны заказчиков

Кроме того, ФСВТС ожидает интерес со стороны потенциальных заказчиков к российским зенитным ракетным комплексам "Бук-М3" и "Тор-Э2".

"Представим, конечно, и новинки, в том числе новейшие российские системы ПВО "Тор-Э2" и "Бук-М3". Полагаю, они будут небезынтересны экспертам и потенциальным покупателям", - сказал Шугаев.

По его словам, "приезжая на форум, иностранные партнеры хотят в натурном виде и в рамках демонстрационных показов увидеть в первую очередь всю ту технику, которая потенциально вызывает их интерес и станет впоследствии темой для обсуждения с нами в рамках деловой программы форума".

Глава ФСВТС отметил, что на "Армии-2018" будут, кроме "Бука" и "Тора", представлены такие "хиты", как системы С-400, вертолеты Ми-8/17, танки Т-90, БМП-3, БМПТ "Терминатор", РСЗО "Смерч", тяжелая огнеметная система ТОС-1А.

Как сообщал ТАСС, огневая машина ЗРК "Бук-М3" представлена на статической стоянке форума "Армия-2018". Ранее "Рособоронэкспорт" начал продвижение этого комплекса на экспорт.