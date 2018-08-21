Войти
21.08.2018
ТАСС

На оборонной выставке "Армия-2018" представят более 26 тыс. экспонатов

114
0
0
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС, архив

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству ожидает, что потенциальные заказчики заинтересуются российскими зенитными ракетными комплексами "Бук-М3" и "Тор-Э2"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 26 тыс. экспонатов будут представлены на международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который пройдет с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Всего на выставке будет продемонстрировано свыше 26 тыс. экспонатов. Эта цифра впечатляет даже с учетом международного характера нашей выставки", - сказал он в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в понедельник.

Шугаев уточнил, что зарубежные страны привезут на выставку множество образцов военной продукции. "Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству уже выдано лицензий на экспонирование более чем 500 позиций из таких стран, как Белоруссия, Индия, Китай, Пакистан, Турция и ряда других. Восемь стран представят на "Армии-2018" свои национальные павильоны с масштабными и, уверен, зрелищными экспозициями производимой в их странах военной техники", - отметил он.

По данным Шугаева, на "Армии-2018" ожидается порядка 90 официальных делегаций из других стран, в рамках научно-деловой программы форума состоятся более 150 мероприятий.

Интерес со стороны заказчиков

Кроме того, ФСВТС ожидает интерес со стороны потенциальных заказчиков к российским зенитным ракетным комплексам "Бук-М3" и "Тор-Э2".

"Представим, конечно, и новинки, в том числе новейшие российские системы ПВО "Тор-Э2" и "Бук-М3". Полагаю, они будут небезынтересны экспертам и потенциальным покупателям", - сказал Шугаев.

По его словам, "приезжая на форум, иностранные партнеры хотят в натурном виде и в рамках демонстрационных показов увидеть в первую очередь всю ту технику, которая потенциально вызывает их интерес и станет впоследствии темой для обсуждения с нами в рамках деловой программы форума".

Глава ФСВТС отметил, что на "Армии-2018" будут, кроме "Бука" и "Тора", представлены такие "хиты", как системы С-400, вертолеты Ми-8/17, танки Т-90, БМП-3, БМПТ "Терминатор", РСЗО "Смерч", тяжелая огнеметная система ТОС-1А.

Как сообщал ТАСС, огневая машина ЗРК "Бук-М3" представлена на статической стоянке форума "Армия-2018". Ранее "Рособоронэкспорт" начал продвижение этого комплекса на экспорт.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Турция
Продукция
9А52-2 Смерч
БМП-3
БМПТ Рамка-99
Бук-M3
Ми-8
С-400 Триумф
Солнцепёк
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Бук ЗРК
Похожие новости
03.06.2015
Проекция силы
20.06.2012
"Оборонка" Белоруссии: от России никуда не деться
14.06.2012
Оборонно-промышленный комплекс Белоруссии
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 00:29
  • 11
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 20.08 21:36
  • 10
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 20.08 20:40
  • 1
До конца года Минобороны закупит не менее 36 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 20:40
  • 39
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 20.08 19:55
  • 16424
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 19:54
  • 249
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.08 19:54
  • 5
Корпорация "МиГ" разрабатывает истребитель МиГ-41
  • 20.08 19:36
  • 22
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 20.08 19:29
  • 1
Володин призвал создавать высокотехнологичные рабочие места за счет диверсификации ОПК
  • 20.08 19:22
  • 2
Армейская "Выручка"
  • 20.08 18:48
  • 10
Названа дата презентации ЗРК "Сосна"
  • 20.08 18:35
  • 665
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 18:19
  • 6
БМП на платформе "Армата" получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты
  • 20.08 17:59
  • 125
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 20.08 17:58
  • 13
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New