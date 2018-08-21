ПТУР "Атака" и 57-мм пушка усилили мощь "прокаченной" БМП Т-15 "Армата"

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Обновленный вариант тяжелой боевой машины пехоты Т-15 "Армата" резко усилил свою огневую мощь. Как сообщает информационное агентство "Новый город" (Нижний Тагил), на новейшей технике "Уралвагонзавода" смонтированы 57-мм скорострельное орудие и, самое главное, две установки для применения сверхзвуковых управляемых противотанковых ракет "Атака". Как известно, боевые части этих ракет могут быть не только кумулятивными, но и осколочно-фугасными, объемно-детонирующими и стержневыми.

Такое оружие позволит эффективно бороться как с легкими бронецелями, так и с лучшими зарубежными основными боевыми танками, такими как "Абрамс" и "Леопард". Также возможно поражение низколетящих летательных аппаратов, в том числе боевых вертолетов.

Как считают эксперты, появление такого мощного оружия на ТБМП - давно ожидаемо. Ранее применявшийся боевой модуль уже казался откровенно слабым для машины весом около пятидесяти тонн. И вариант, который будет продемонстрирован форуме на "Армии-2018", имеет больший потенциал для дальнейшего совершенствования. Не исключено, что со временем что-то подобное появится и на БМПТ "Терминатор".

Лев Романов