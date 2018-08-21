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21.08.2018
Вестник Мордовии

Куда пропал сирийский "Ракетный монстр" - "Golan-1000"?

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Фото: "Отвага2004"

Сирийским военным, по всей видимости, пока не удается довести до ума самую мощную в мире тяжелую штурмовую реактивную установку на танковом шасси "Golan-1000".

Продемонстрированная несколько месяцев назад уникальная машина до сих пор, несмотря на ожидания, так и не смогла принять участие в боевых действиях. Хотя в последние недели правительственные войска предприняли ряд широкомасштабных наступлений, в которых участие данного РСЗО не было бы лишним.

Фото: "Отвага2004"

Как предполагают военные эксперты, сравнительно легко и быстро изготовив пусковую установку, создатели стали испытывать проблемы с самостоятельным производством реактивных снарядов.

Хотя у сирийцев есть значительный опыт по переделке серийных РС, например, от "Градов", но боеприпасы калибра 500 мм и весом в полтонны за несколько месяцев просто невозможно создать с нуля. На этот длительный процесс иногда уходят годы.

Однако, учитывая с каким упорством правительственные силы шли к достижению поставленных задач, можно надеяться, что и "Golan-1000" обретет вполне работоспособное состояние.


Дмитрий Лемешко

19.08.2018
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Сирия
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