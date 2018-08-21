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21.08.2018
ТАСС

Ростех покажет на "Армии-2018" покрытие, делающее невидимыми солдат и технику

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Источник: © Валерий Матыцин/ТАСС

В госкорпорации уточнили, что покрытие может отображать изменения цвета и имитировать сложные графические изображения, вплоть до листвы, колышущейся на ветру

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" покажет на форуме "Армия-2018", который пройдет в Подмосковье, созданное по заказу военных покрытие, которое меняет рисунок и цвет в зависимости от окружающей среды и в перспективе будет наноситься на военную технику и экипировку солдат. Об этом сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.

"На "Армии-2018" Ростех покажет прототип электроуправляемого материала, который способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. Покрытие может отображать изменения цвета и имитировать сложные графические изображения, вплоть до листвы, колышущейся на ветру", - сказал Чемезов.

По его словам, принцип действия покрытия будет показан на стенде Ростеха на примере прототипа шлема перспективной экипировки военнослужащих производства ЦНИИточмаш, на который будет нанесен материал. "Но возможности применения покрытия гораздо шире. Это в будущем может быть что угодно: одежда, оружие, боевая техника", - уточнил Чемезов.

Технология разработана ЦНИТИ "Техномаш" холдинга "Росэлектроника" по заказу Минобороны, уточнил глава госкорпорации. В годовом отчете "Техномаша", в частности, указывается, что компания ведет разработки органических материалов для снижения заметности в видимом диапазоне.

Чемезов отметил, что использование покрытия не требует большого объема энергии и вычислительных мощностей. По его словам, при изменении окраски не чаще, чем раз в 1,5 секунды, будет тратиться 4-20 Вт на кв. м покрытия.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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