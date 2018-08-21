Морские "Панцири" начнут устанавливать на "Каракурты", начиная с четвертого корабля

Гендиректор ЦМКБ "Алмаз" Александр Шляхтенко напомнил, что малые ракетные корабли проекта 22800 оснащены универсальными пусковыми установками под разные типы ракетного оружия

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Третий серийный [четвертый по счету] малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" получит зенитный комплекс "Панцирь-М". Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) "Алмаз", разработавшего проект, Александр Шляхтенко.

"Начиная с третьего серийного корабля [четвертого по счету], они будут оснащаться корабельными зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами "Панцирь-М", - сказал собеседник агентства.

Шляхтенко напомнил, что малые ракетные корабли проекта 22800 отличаются от аналогичных проектов близкого водоизмещения [менее 900 тонн] компактностью [около 70 метров в длину] и скоростью [30 узлов]. "А самое главное - наличием на борту универсальных пусковых установок под разные типы ракетного оружия. Среди преимуществ кораблей данного проекта - высокая маневренность, повышенная мореходность, достигнутая за счет оптимальной формы корпуса", - перечислил он.

В настоящее время заканчиваются государственные испытания первого корабля этого типа "Ураган". В ходе испытаний подтверждены все заявленные характеристики и показатели, добавил Шляхтенко.

Семейство "Каракуртов"

Как сообщал ранее Юрий Борисов, занимавший в то время пост заместителя министра обороны России, завод "Пелла" должен построить семь кораблей проекта 22800, еще пять были заказаны Зеленодольскому судостроительному заводу. В августе 2017 года Минобороны РФ подписало с "Пеллой" и Зеленодольским заводом дополнительные соглашения на поставку кораблей проекта "Каракурт". Часть "Каракуртов" будет строиться на судостроительном заводе "Залив" в Керчи, еще три таких корабля заложены на судостроительном заводе "Море" в Феодосии (интегрирован в судозавод "Пелла" - прим. ТАСС), а четыре будут заложены на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.

Два первых корабля этого проекта ("Ураган" и "Тайфун") были одновременно заложены на "Пелле" 24 декабря 2015 года. Их планируется передать флоту в 2018 году.

Одной из особенностей "Каракуртов" станет корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства "Панцирь" - система "Панцирь-М". Его сухопутная версия имеет название "Панцирь-С". Корабельная модификация может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса, а также перспективной ракетой "Гермес-К", которая может наводиться с помощью беспилотника. В перспективе "Панцирь-М" должен заменить комплекс "Кортик".

Как сообщал ранее Шляхтенко, "Панцирь-М" установлен на ракетный катер проекта 1241 "Молния" и проходит испытания в Черном море. По словам генерального директора холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) Александра Денисова, их планируется завершить через один-два года, а ВМФ РФ уже заказал комплекс. Первым серийным носителем "Панциря-М", как ожидается, и станет один из "Каракуртов".