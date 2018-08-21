Шойгу рассказал о проверке войск на востоке России

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Внезапная проверка боеготовности на восточном стратегическом направлении продлится пять дней, с 20 по 25 августа, сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Проверка проводится в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" по решению верховного главнокомандующего Владимира Путина. Задействованы силы Центрального и Восточного военных округов, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

"Проверку провести с 20 по 25 августа. Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами", - сказал Шойгу.

Особо тщательно министр поручил соблюдать все требования безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, "исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду".

Результаты проверки учтут, оценивая готовность указанных соединений к учениям "Восток-2018".