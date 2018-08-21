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21.08.2018
ТАСС

Новый зенитный комплекс "Тунгуска" поступил на вооружение Южного военного округа

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ЗРК "Тунгуска"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".
Источник: rg.ru

Комплекс предназначен для обеспечения противовоздушной обороны танковых и мотострелковых частей

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Модернизированный зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска-М1" поступил на вооружение соединения Южного военного окуга (ЮВО) в Волгоградской области. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба округа.

"ЗПРК "Тунгуска-М1" - способен обнаруживать цели до 18 км, предназначен для обеспечения противовоздушной обороны танковых и мотострелковых частей, как на марше, так и во время боевых действий", - рассказали в пресс-службе.

Комплекс вооружен двумя зенитными двуствольными автоматами калибра 30 мм со скорострельностью 5000 выстрелов в минуту и восьмью зенитными управляемыми ракетами дальностью действия до 10 км.

"Тунгуска-М1" способна обнаружить, опознать, взять на сопровождение и уничтожить такие типы воздушных целей, как вертолеты, самолеты тактической авиации, крылатые ракеты и беспилотники. Она предназначена для борьбы с надводными и наземными целями, а также с объектами, которые сбрасываются на парашютах.

20.08.2018
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принадлежат ТАСС
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