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21.08.2018
РИА Новости

В России стартовала масштабная проверка боеготовности

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Команда армии России. Архивное фото
Команда армии России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Внезапная проверка боеготовности началась по указанию Владимира Путина в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Как сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, проверка, включающая комплекс из 16 специальных учений, проводится на восточном театре военных действий в преддверии масштабных учений "Восток-2018".

"Сегодня с 05.00 мск в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - сказал Шойгу.

По его словам, основные усилия сосредоточены на подготовке объединений, соединений и воинских частей к выполнению задач по предназначению и своевременному выводу органов военного управления в исходные районы.

"Для проверки вопросов авиационной готовности и выполнения задач территориальной обороны в границах трех военных округов предусмотрено привлечение ряда военных комиссариатов", - отметил глава Минобороны.

20.08.2018
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