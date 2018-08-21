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21.08.2018
РИА Новости

Учения "Восток-2018" станут беспрецедентными по масштабам, заявил Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Маневры учений "Восток-2018" станут беспрецедентным по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в соответствии с планом подготовки в сентябре текущего года проводятся маневры войск "Восток-2018".

"Это крупнейшее со времен маневров "Запад-81" мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы, как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил", - сказал Шойгу.

"В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Кроме этого? будут задействованы органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии", - подчеркнул глава Минобороны.

20.08.2018
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