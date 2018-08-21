Новейшую авиаракету РВВ МД представят на "Армии-2018"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Завод "Дукс" представит готовую к экспорту новейшую авиационную ракету "воздух-воздух" малой дальности РВВ МД на выставке "Армия-2018", сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров предприятия Юрий Клишин.

Выставка пройдет в подмосковном парке "Патриот" 21-26 августа.

"На выставке "Армия-2018" мы показываем свою основную продукцию - управляемую ракету "воздух-воздух" РВВ МД, которая недавно пришла на смену ракете Р-73 и запланирована к экспорту во многие страны. Характеристики ракеты лучше, чем у предшественницы. Ее появление востребовано и ожидаемо", - сказал Клишин.

Он подчеркнул, что на выставке "Дукс" будет и предлагать потенциальным покупателям сервисное обслуживание, техническое сопровождение, методическую документацию, капитальный ремонт, обучение специалистов по эксплуатации данной ракеты.

"То есть полный спектр вопросов, которыми традиционно интересуются потенциальные покупатели подобного вооружения", - сказал Клишин.

Авиационная ракета РВВ МД класса "воздух-воздух" способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 километров, движущиеся со скоростью до 2,5 тысяч километров в час. Максимальная дальность пуска - 20 километров. Ракета оснащается оптическими, лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса - 106 килограммов, длина - 2,92 метра.