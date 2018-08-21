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21.08.2018
РИА Новости

Адмирал рассказал, чем компенсировать отказ от постройки вертолетоносцев

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Вертолетоносец Владивосток класса Мистраль. Архивное фото
Вертолетоносец Владивосток класса Мистраль. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / David Vincent

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Вертолетоносцы могут быть полностью компенсированы имеющимся вооружением РФ, если будет принято решение об отмене их строительства, то это пойдет на пользу российской промышленности и вооруженным силам, считает бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006), адмирал Владимир Валуев.

Ранее в СМИ со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова появилась информация о том, что Россия отказалась от строительства вертолетоносцев.

"Если строительство вертолетоносцев отменят, то это пойдет на пользу промышленности России и развитию вооруженных сил. Мне кажется, сегодня, с появлением в России высокоточного оружия, вертолетоносцы могут быть полностью им компенсированы. Решение об отмене строительства вертолетоносцев правильное и своевременное", - заявил Валуев в понедельник РИА Новости.

Как отметил адмирал, в России разрабатываются и применяются комплексы защитного характера, в то время как вертолетоносцы предназначены для наступления.

"Вертолеты применительно к противнику особой потребности в наших вооруженных силах не находят", - добавил адмирал.

20.08.2018
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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БФ
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