Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО и ВВО по решению Путина

Как сообщил глава Минобороны РФ, в преддверии маневров "Восток-2018" на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 учений

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности началась в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), дальней и военно-транспортной авиации по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 специальных учений.

"Сегодня с 5:00 мск в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - сказал Шойгу.