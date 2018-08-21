Внезапная проверка боеготовности началась в ЦВО и ВВО по решению Путина
Как сообщил глава Минобороны РФ, в преддверии маневров "Восток-2018" на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 учений
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности началась в соединениях и воинских частях Центрального (ЦВО) и Восточного военных округов (ВВО), дальней и военно-транспортной авиации по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.
Об этом в понедельник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в преддверии масштабных маневров "Восток-2018" на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 специальных учений.
"Сегодня с 5:00 мск в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности", - сказал Шойгу.
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