Войти
21.08.2018
ТАСС

Учебный корабль "Перекоп" впервые зашел на Камчатку по пути в Арктику

73
0
0
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп"
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

На борту корабля находятся курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова, нахимовцы и юнармейцы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" с курсантами, нахимовцами и юнармейцами на борту совершил первый в своей истории заход на Камчатку в главную базу подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Корабль зашел на полуостров по пути из Владивостока в свой первый штурманский поход по Северному морскому пути. На пирсе объединения подводных лодок участникам дальнего похода организовали торжественный прием.

"За 80 лет истории подводных сил ТОФ по этому сложному маршруту было совершено более 20 межфлотских переходов, в том числе двумя новейшими подводными крейсерами проекта 955 "Борей" "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Однако для учебного корабля ВМФ "Перекоп" такой поход будет первым в истории", - приводит пресс-служба слова заместителя командующего подводными силами ТОФ контр-адмирала Юрия Бердникова.

Согласно плану, "Перекоп" продолжит поход по Северному морскому пути в Североморск 23 августа. Около 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова проходят морскую практику на борту корабля. Как отметили в округе, воспитанники владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, а также группа юнармейцев Приморья на Камчатке покинет корабль и вернется во Владивосток.

Учебный корабль "Перекоп" ранее осуществил переход из Севастополя во Владивосток. Корабль прошел два океана и 15 морей, преодолев за 53 ходовых дня 14300 морских миль. В походе вокруг Евразии корабль посетил Индонезию, Шри-Ланку и впервые - Папуа-Новую Гвинею. Во Владивосток корабль прибыл 3 июня, а 9 августа отправился на Северный флот.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвинея
Индонезия
Россия
Шри-Ланка
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
955 Борей
Арктика
БФ
Военные учения
пр. 1155
СФ
ТОФ
Похожие новости
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
31.10.2017
Под Андреевским флагом
21.03.2017
Командующий СФ рассказал о прошлом, настоящем и будущем подводных сил Северного флота
20.03.2017
На Северном флоте сформированы экипажи для строящихся атомных подлодок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 00:29
  • 11
Столичный завод, выпустивший «Буран», разворовали за полгода
  • 20.08 21:36
  • 10
Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
  • 20.08 20:40
  • 1
До конца года Минобороны закупит не менее 36 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 20:40
  • 39
России не нужны легкие авианосцы, заявляют в командовании ВМФ
  • 20.08 19:55
  • 16424
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.08 19:54
  • 249
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 20.08 19:54
  • 5
Корпорация "МиГ" разрабатывает истребитель МиГ-41
  • 20.08 19:36
  • 22
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 20.08 19:29
  • 1
Володин призвал создавать высокотехнологичные рабочие места за счет диверсификации ОПК
  • 20.08 19:22
  • 2
Армейская "Выручка"
  • 20.08 18:48
  • 10
Названа дата презентации ЗРК "Сосна"
  • 20.08 18:35
  • 665
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.08 18:19
  • 6
БМП на платформе "Армата" получила новый боевой модуль и сверхзвуковые ракеты
  • 20.08 17:59
  • 125
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 20.08 17:58
  • 13
Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New