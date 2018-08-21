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21.08.2018
ТАСС

"Техмаш" планирует провести переговоры с Индией о разработке нового танкового снаряда

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Военнослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А. Архивное фото
Военнослужащие личного состава танкового батальона покидают условно подбитый боевиками танк Т-90А. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

Речь идет о создании 125-мм выстрела для танков Т-72 и Т-90

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Техмаш" планирует провести на "Армии-2018" переговоры с Индией о совместной разработке нового танкового 125-мм снаряда. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"Мы планируем обсудить вопрос об организации совместной разработки перспективного 125-мм выстрела для танков Т-72 и Т-90, обладающего улучшенными техническими характеристиками по сравнению с выстрелом "Манго", - сообщил генеральный директор "Техмаша" Владимир Лепин, слова которого приводит пресс-служба.

В марте 2014 года Рособоронэкспорт заключил контракт с минобороны Индии на организацию лицензионного производства 125-мм выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом "Манго" для танковой пушки Д-81, разработанных на базе АО "НИМИ им. В. В. Бахирева" [входит в концерн "Техмаш"].

На вооружении индийской армии стоят такие российские танки, как Т-72 и Т-90.

20.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Индия
Россия
Продукция
2А46
Манго
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
Техмаш НПК
Проекты
АРМИ-20XX
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