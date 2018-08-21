Москва получила от Дели список компаний, утвержденных минобороны Индии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия получила от Дели список утвержденных минобороны Индии компаний, с которыми можно сотрудничать в рамках программы "Делай в Индии", сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

"Да, мы действительно получили от индийской стороны перечень компаний, с которыми можно осуществлять сотрудничество, они именуются стратегическими партнерами министерства обороны. С рядом этих компаний мы уже работаем, но перед тем как начинать реализацию проекта по созданию совместного предприятия, любому инвестору нужны гарантии заказчика, в данном случае - это минобороны Индии", - сказал Шугаев.

По его словам, если министерство обороны Индии постарается обеспечить так называемые "якорные" или твердые заказы, тогда эта сфера будет действительно привлекательной для российских субъектов ВТС.

Программа "Делай в Индии" нацелена на восстановление темпов экономического роста и реализацию масштабных инфраструктурных проектов путем привлечения внешних инвесторов, которым создадут максимально благоприятные условия для работы на территории Индии.