Источник опроверг сведения об отказе от строительства в РФ вертолетоносцев

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Окончательное решение по строительству в России вертолетоносцев не принято, тема пока открыта, сообщил РИА Новости в понедельник высокопоставленный источник в судостроительной отрасли.

Ранее в СМИ со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова появилась информация о том, что Россия отказалась от строительства вертолетоносцев.

"Окончательной позиции министерства обороны по этому вопросу пока нет, тема не закрыта", - сказал собеседник агентства.