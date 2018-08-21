Источник опроверг сведения об отказе от строительства в РФ вертолетоносцев
Десантный вертолетоносный корабль-док Мистраль на судостроительном заводе. архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Окончательное решение по строительству в России вертолетоносцев не принято, тема пока открыта, сообщил РИА Новости в понедельник высокопоставленный источник в судостроительной отрасли.
Ранее в СМИ со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова появилась информация о том, что Россия отказалась от строительства вертолетоносцев.
"Окончательной позиции министерства обороны по этому вопросу пока нет, тема не закрыта", - сказал собеседник агентства.
20.08.2018
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