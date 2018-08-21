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21.08.2018
Lenta.ru

Россия отказалась строить вертолетоносцы

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УДК Мистраль.

В России не будут строить вертолетоносцы для своего военно-морского флота. Об этом в интервью "Интерфаксу" сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолетоносца могу точно сказать, что вертолетоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут", – заявил глава ведомства.

Однако, по словам Мантурова, в составе ВМФ России должны находиться корабли, способные нести вертолеты. Речь идет, в том числе, об авианесущих крейсерах, которые должны быть оснащены вертолетным крылом, а также десантных кораблях, где вертолеты будут применяться как средства высадки.

В июле 2016 года сообщалось, что ВМФ России подготовил техническое задание на разработку универсального десантного корабля, аналогичного ранее заказанным во Франции вертолетоносцам типа "Мистраль". В январе 2016-го начальник управления кораблестроения ВМФ Владимир Тряпичников пояснял, что строительство такого корабля может начаться не ранее 2018 года.

В 2011 году Россия заключила с Францией контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль" — "Владивостока" и "Севастополя". В 2015-м договор был разорван из-за ситуации на Украине. В Кремле заявляли, что Франция перечислила средства, выплаченные Россией по контракту (речь идет о 950 миллионах евро), а после возврата оборудования Париж получит право собственности и сможет распоряжаться кораблями.

20.08.2018
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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Авианосец
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