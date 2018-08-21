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21.08.2018
РИА Новости

В ОАК рассказали, когда начнется разработка нового транспортного самолета

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Стенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фото
Стенд компании Объединенная Авиастроительная Корпорация. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

ХАБАРОВСК, 19 авг - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) совместно с Минобороны РФ в этом году приступает к работе по созданию нового транспортного самолета, который заменит Ан-124 "Руслан", сообщил глава корпорации Юрий Слюсарь.

"Именно такой проект сейчас, в этом году мы начинаем с министерством обороны. Научно-исследовательская работа, мы будем смотреть облик перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации, такое может быть. Помимо этого, все что делалось в Украине и Узбекистане, вся линейка транспортных самолетов от легкого Ил-112 до Ил-76, который производится в Ташкенте, осваиваем у себя в Воронеже и Ульяновске", - сказал Слюсарь в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Он также сообщил, что "Русланы" еще долгие годы будут эксплуатироваться, но сейчас в рамках импортозамещения ведется их капитальный ремонт и модернизация.

20.08.2018
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Страны
Россия
Узбекистан
Украина
Продукция
Ан-124
Ил-112
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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