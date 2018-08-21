В Ростехе анонсировали испытания модернизированной ракеты для "Панциря"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Летные испытания модернизированной ракеты для комплекса "Панцирь-С1М" планируется провести до конца 2018 года, сообщил РИА Новости глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"До конца четвертого квартала текущего года планируется провести летные испытания модернизированной ракеты. Ее характеристики мы раскрывать не можем, отмечу лишь, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам", - сказал Чемезов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс типа "Панцирь" наземного и морского базирования предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.