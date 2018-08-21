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21.08.2018
РИА Новости

В Ростехе назвали ожидаемую дату приемочных испытаний "Панциря-С1М"

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Комплекс ПВО "Панцирь-С1"
Комплекс ПВО "Панцирь-С1".
Источник: ТАСС, Сергей Бобылев

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Приемочные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" планируется провести до конца 2019 года, рассказал РИА Новости глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Кроме того, по его словам, до конца этого года пройдут испытания ракеты для этого комплекса.

"Ее характеристики мы раскрывать не можем, отмечу лишь, что она будет превосходить свою предшественницу по нескольким параметрам", - рассказал Чемезов.

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. ЗРПК может также прикрывать обороняемые объекты от наземных и надводных угроз.

"Панцирь", построенный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

20.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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