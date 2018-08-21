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21.08.2018
РИА Новости

В пяти регионах Сибири и Дальнего Востока начались учения военной полиции

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Сотрудники военной полиции. Архивное фото
Сотрудники военной полиции. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ХАБАРОВСК, 20 авг - РИА Новости. Масштабные учения военной полиции стартовали в понедельник в пяти регионах Сибири и Дальнего востока, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"На территории Восточного военного округа стартовало масштабное учение с подразделениями военной полиции. Практические эпизоды учения состоятся на полигонах округа в республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом из регионов будет отработан свой сценарий учений. Так, под Хабаровском задача военных полицейских - блокировать и задержать условных террористов, пытавшихся проникнуть на склад с боеприпасами. Затем - при поддержке вертолета Ми-8АМТШ блокировать захваченное "террористами" здание и эвакуировать мирных граждан.

В Амурской области - отразить нападение "диверсантов" на воинский эшелон во время погрузки техники на железнодорожной станции. В Забайкалье военные полицейские будут охранять колонну автомобильной техники ремонтного подразделения во время марша. В Приморье подразделения морской военной полиции впервые отработают порядок досмотра гражданского судна.

Уточняется, что учения продлятся до конца недели.

20.08.2018
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