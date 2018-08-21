В Южном военном округе стартовали учения спецназа

Снайпер на позиции во время учений бригады специального назначения. Архивное фото.

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Учения с участием более 2,5 тысяч спецназовцев стартовали в Южном военном округе, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В соединениях специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Ростовской области, Ставропольском крае и на Кубани, стартовали тактико-специальные учения (ТСУ). В ТСУ соединений специального назначения задействовано более 2,5 тысяч военнослужащих, более 100 единиц военной техники, в том числе бронированные "Камазы", бронеавтомобили "Рысь", "Тигр", "Тайфун" включая новейшие образцы, оборудованные боевыми модулями дистанционного управления "Арбалет", - сказал Астафьев.

По его словам, в рамках учений подразделения спецназа трех соединений были подняты по сигналу учебной тревоги, после чего автоколонны передислоцировались районы полигонов Кадамовский, Николо-Александровский и Молькино.

"На марше были отработаны задачи управления по каналам закрытой радиосвязи, а также обеспечения защиты от огневого поражения, воздействия оружия массового поражения условного противника. В целях ведения разведки мест возможных огневых засад спецназовцы применили беспилотные летательные аппараты", - добавил Астафьев.

Также в ходе учений группы отработают передислокацию воздушным путем на расстояния свыше 500 километров для отработки разведывательно-поисковых задач в тылу условного противника на горных полигонах Северной Осетии, Чечни, Дагестана и в Крыму.