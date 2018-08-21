Портфель заказов Рособоронэкспорта составил 45 миллиардов долларов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта составляет более 45 миллиардов долларов, сообщил журналистам в понедельник гендиректор компании Александр Михеев.

"Подписав около 600 контрактных документов на 9 миллиардов долларов, мы нарастили свой портфель заказов. Сегодня его размер составляет более 45 миллиардов долларов. В него вошли шесть новых стран - наших партнеров", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.