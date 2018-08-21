На "Армии-2018" представят комплекс "Силок" для борьбы с беспилотниками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг - РИА Новости. Новейший комплекс "Силок" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) впервые представят в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2018" в Екатеринбурге, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).

"Новейший комплекс для борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Силок" впервые будет представлен вниманию гостей Международного военно-технического форума "Армия-2018" на Свердловском полигоне в Екатеринбурге. Комплекс поступил по гособоронзаказу на вооружение бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа в 2018 году, предназначен для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам", - говорится в сообщении.

Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить средства беспилотной авиации с различными диапазонами частот.

В статическом показе также будут представлены комплексы РЭБ семейства "Красуха", возможности которых позволяют заглушить любые сигналы радиолокационных станций разведки противника на больших дальностях. В состав экспозиции также войдут разведывательный комплекс "Мурманск", предназначенный перехвата сигналов противника и их подавления на дальности до 5 тыс. километров, и аэродинамический передатчик помех абонентским терминалам сотовой связи "Леер-3", уточняет ЦВО.

Открытие форума состоится 25 августа. Двадцать четвертого августа будет работать экспозиция вооружения и военной техники в формате свободного посещения. Бесплатные автобусы доставят посетителей до полигона и обратно. Отправляться транспорт будет каждый час от штаба Центрального военного округа, ТЦ "Академический" и ТЦ "Дирижабль". Работа форума завершится в воскресение, 26 августа.