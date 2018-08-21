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21.08.2018
РИА Новости

Россия надеется заключить контракт с Индией по С-400 в октябре

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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото
Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Все технические и коммерческие аспекты контрактов с Индией по поставкам систем ПВО С-400 и фрегатов проекта 11356 согласованы, надеемся на подписание контракта в октябре, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

В октябре 2018 года в Индии пройдет 19-й российско-индийский саммит.

"Индия сегодня, несомненно, находится под сильным прессингом. Несмотря на то, что ее внесли в список стран, которые якобы не будут подвергаться санкциям, давление все равно продолжается. Что касается "четырехсотки", то у нас уже подготовлена вся база, чтобы этот контракт подписать. Все основные технические и коммерческие аспекты согласованы, и я думаю, что мы близки к тому, чтобы это произошло. Оба контракта до конца года мы надеемся с нашими индийскими партнерами подписать", - сказал глава ФСВТС.

Оценивая шансы подписать данные контракты в ходе российско-индийского саммита в октябре, Шугаев отметил, что "это было бы логично и красиво". "Тем более, октябрь - это уже все-таки ближе к концу года. Мы со своей стороны полностью к этому готовы", - добавил он.

Межправсоглашения по поставкам ЗРК С-400 "Триумф" и фрегатов проекта 11356 были достигнуты по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Гоа в октябре 2016 года.

20.08.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
Проекты
1135 Буревестник
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