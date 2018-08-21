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21.08.2018
РИА Новости

Проект российско-индийского истребителя FGFA пока заморозили

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Проект России и Индии по созданию истребителя пятого поколения пока заморожен, однако есть возможность вернуться к диалогу, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Он пока заморожен. Но надеемся, что мы еще вернемся к диалогу по истребителю пятого поколения. К слову, наш самолет пятого поколения Су-57 совершит демонстрационные полеты на "Армии" и, уверен, вызовет большой интерес и станет предметом внимания многих иностранных партнеров", - сказал Шугаев.

Проект самолета пятого поколения FGFA - часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской - компания Hindustan Aeronautics. Замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов заявлял РИА Новости, что Россия и Индия уже согласовали проект контракта на совместную разработку истребителя, российская сторона готова к его подписанию.

20.08.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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