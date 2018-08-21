Нигер интересуется закупкой вертолетов и гранатометов у России

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Нигер интересуется покупкой у России вертолетов, а также стрелкового оружия, в том числе гранатометов, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Нигером было подписано в ходе форума "Армия-2017".

"Проведена серьезная работа по реализации договоренностей, которые у нас есть по поставке российских вертолетов. Сегодня на повестке дня рассмотрение интересующих их тем по авиационной тематике, в области приобретения стрелкового оружия, в том числе гранатометов и боеприпасов к ним", - сказал Шугаев.

Он отметил, что год - не очень большой промежуток времени в сфере военно-технического сотрудничества, для реализации намеченных планов нужно набраться терпения. "Мы ведем с партнерами активную работу, и уверен, что выйдем на хороший результат", - резюмировал директор ФСВТС России.