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21.08.2018
РИА Новости

Нигер интересуется закупкой вертолетов и гранатометов у России

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Ми-35М
Доставка рейсом транспортного самолета Ан-124-100 вертолетов Ми-35М на нигерийскую авиабазу Макурди.
Источник: www.facebook.com/hqnigerianairforce

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Нигер интересуется покупкой у России вертолетов, а также стрелкового оружия, в том числе гранатометов, сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Нигером было подписано в ходе форума "Армия-2017".

"Проведена серьезная работа по реализации договоренностей, которые у нас есть по поставке российских вертолетов. Сегодня на повестке дня рассмотрение интересующих их тем по авиационной тематике, в области приобретения стрелкового оружия, в том числе гранатометов и боеприпасов к ним", - сказал Шугаев.

Он отметил, что год - не очень большой промежуток времени в сфере военно-технического сотрудничества, для реализации намеченных планов нужно набраться терпения. "Мы ведем с партнерами активную работу, и уверен, что выйдем на хороший результат", - резюмировал директор ФСВТС России.

20.08.2018
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Нигер
Россия
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ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
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