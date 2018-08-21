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21.08.2018
РИА Новости

Россия получила заявку на беспилотник "Орион-Э" от ближневосточной страны

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Презентация БЛА "Орион-Э"
Презентация БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.
Источник: samoletchik.livejournal.com

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Одна из ближневосточных стран прислала России заявку на покупку беспилотника большой продолжительности полета "Орион-Э", сообщил в интервью РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"К этому беспилотнику проявляют интерес наши инозаказчики, к слову говоря, мы уже получили первую заявку от одной из ближневосточных стран. Это говорит о том, что мы находимся в тренде и стараемся занимать новые и перспективные ниши оружейного рынка", - сказал Шугаев.

Работы по созданию БЛА "Орион" в рамках опытно-конструкторских работа (ОКР) "Иноходец" ведет компания "Кронштадт" (до 2015 года именовалась "Транзас"). Создаваемый БЛА относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полета. Предполагается, что максимальная продолжительность полета составит не менее 24 часов, а потолок - порядка 8000 метров.

20.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Транзас
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
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