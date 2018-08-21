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21.08.2018
РИА Новости

В Пекине назвали цель учений "Восток-2018"

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Китайские военные. Архивное фото
Китайские военные. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Стратегические учения "Восток-2018" в России, в которых примут участие китайские военнослужащие, нацелены на укрепление российско-китайского стратегического партнёрства и не направлены против третьих стран, говорится в сообщении министерства обороны КНР.

"Целью этих учений является укрепление и развитие российско-китайских отношений всестороннего стратегического партнёрства и взаимодействия, углубление практического дружественного сотрудничества между вооруженными силами двух стран", - говорится в опубликованном заявлении.

Китайское оборонное ведомство отмечает, что манёвры направлены на дальнейшее укрепление способности по совместному реагированию на различные угрозы безопасности.

"Учения не направлены против третьих стран", - подчеркнули в министерстве обороны КНР.

Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что масштабные учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке, будут привлечены войска двух военных округов и Северного флота.

20.08.2018
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Страны
Китай
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
СФ
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