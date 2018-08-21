Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения
Ожидается, что перспективный средний боевой самолет (AMCA [1]), Индийский истребитель следующего поколения, совершит свой первый полет в 2032 году. В настоящее время ведётся разработка.
«AMCA будет обладать невидимостью, обеспеченной геометрией (геометрический стелс) и на первом этапе полетит с двумя двигателями GE-414. Как только мы разработаем собственный движок, его можно будет заменить. Мы ожидаем первый полет в 2032 году », - сказал источник Министерства обороны.
«Есть два основных способа повысить скрытность военной платформы. Один из них - геометрический стелс, а другой – специальное покрытие. При геометрической невидимости форма самолета конструируется под углами, обеспечивающими максимальное отклонение радиолокационных волн, тем самым сводя к минимуму его видимость для радара. Стелс-материалы на самолете поглощают радиолокационные волны, уменьшая радиус обнаружения. Первоначально AMCA будет проектироваться под геометрический стелс, на более позднем этапе мы можем добавить и стелс-материалы», - сказал источник.
Индийские военно-воздушные силы предоставили территорию Организации оборонных исследований и разработок (DRDO [2]) для создания инфраструктуры под реализацию этого проекта.
Планируется максимально использовать результаты и опыт, полученные в ходе разработки легких боевых самолетов (LCA [3]), при разработке среднего истребителя пятого поколения.
«Помимо технологий, разработанных в рамках проекта LCA, новая программа истребителей позволит проводить внедрение и применение технологий и на LCA, и на проекте AMCA», - отметил другой официальный источник.
Самолет будет иметь тот же двигатель GE-414, что и модификация LCA Mk-2, находящаяся на этапе проектирования.
GE-414 выдаёт тягу 98 кН по сравнению с тягой 84 кН двигателя GE-404, применяемого на LCA Mk1.
На Aero India 2016 официальные представители DRDO заявили, что проект заморожен в базовой конфигурации после испытаний в аэродинамической трубе, поскольку необходимо разработать три критические технологии - стелс, управление вектором тяги и сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры.
Это единственная индийская программа самолета пятого поколения после отказа от участия в проекте разработки истребителя пятого поколения с Россией.
Автор: The Hindu
Перевод: Prom Today
Примечание Prom Today
- AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) - перспективный средний боевой самолет
- DRDO (Defence Research and Development Organisation) - Организация оборонных исследований и разработок
- LCA (Light Combat Aircraft) – лёгкий боевой самолет
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. Первоначально AMCA будет проектироваться под геометрический стелс, на более позднем этапе мы можем добавить и стелс-материалы», - сказал источник.Вот оно чё Михалыч! Они может быть, потом сталс-материалы добавят! А не приходило им в их индийские головы, что малозаметность Су-57 достигается с помощью этих материалов, в разработке которых у индексов, судя по всему еще ,,конь не валялся,,? Да именно применением таких материалов и покрытий и достигается малозаметность Су-57, а не уродующем аэродинамику ,,геометрическим стелсом,,
Мы ожидаем первый полет в 2032 годуС учётом того, что сами испытания могут потребовать более 10 лет, к тому времени, как AMCA запустят в серию, у других стран уже истребители 6-го поколения должны появиться.
С учётом того, что сами испытания могут потребовать более 10 лет,Если учитывать опыты с Теджасом, то Вы Геннадий жуткий оптимист!
йога фигня))))))Камасутра - вот это весчь made in India)))))) пилоты в их 5 поколении тоже круто раскорячится смогут))))))))
Нация которая дала миру Йогу
Нация которая дала миру Йогу сможет содать и такую чепуху как самолет 5 поколенияДействительно, какая чепуха... самолёт пятого поколения!!! Почему тогда 4-е докорячить не могут? Или у них через раз (поколение) получается?
Индусы сами, тоже пёрлы выдают:
на первом этапе полетит с двумя двигателями GE-414. Как только мы разработаем собственный движок, его можно будет заменить.Улыбнуло.
Если учитывать опыты с Теджасом, то Вы Геннадий жуткий оптимист!Ну, если так рассуждать, то 20 или 25 лет – это тоже более 10-и. :)
Ну, если так рассуждать, то 20 или 25 лет – это тоже более 10-и. :)Так они его до сих пор не допилили... он навечно застрял в промежутке между 3-им и 4-им поколением.
Нация которая дала миру Йогу сможет содать и такую чепуху как самолет 5 поколения, тем более все задатки у них имеются , достаточно вспомнить удачный запуск аппарата к марсу с певого разаТак этим все и закончится: соберутся их самые главные йоги и родят самолет 5-го поколения.
Это единственная индийская программа самолета пятого поколения после отказа от участия в проекте разработки истребителя пятого поколения с Россией19.08.2018
Глава ОАК отрицает выход Индии из разработки истребителя пятого поколения.