Начата разработка проекта AMCA - Индийского истребителя 5-го поколения

Ожидается, что перспективный средний боевой самолет (AMCA [1]), Индийский истребитель следующего поколения, совершит свой первый полет в 2032 году. В настоящее время ведётся разработка.

«AMCA будет обладать невидимостью, обеспеченной геометрией (геометрический стелс) и на первом этапе полетит с двумя двигателями GE-414. Как только мы разработаем собственный движок, его можно будет заменить. Мы ожидаем первый полет в 2032 году », - сказал источник Министерства обороны.

«Есть два основных способа повысить скрытность военной платформы. Один из них - геометрический стелс, а другой – специальное покрытие. При геометрической невидимости форма самолета конструируется под углами, обеспечивающими максимальное отклонение радиолокационных волн, тем самым сводя к минимуму его видимость для радара. Стелс-материалы на самолете поглощают радиолокационные волны, уменьшая радиус обнаружения. Первоначально AMCA будет проектироваться под геометрический стелс, на более позднем этапе мы можем добавить и стелс-материалы», - сказал источник.

Индийские военно-воздушные силы предоставили территорию Организации оборонных исследований и разработок (DRDO [2]) для создания инфраструктуры под реализацию этого проекта.

Планируется максимально использовать результаты и опыт, полученные в ходе разработки легких боевых самолетов (LCA [3]), при разработке среднего истребителя пятого поколения.

«Помимо технологий, разработанных в рамках проекта LCA, новая программа истребителей позволит проводить внедрение и применение технологий и на LCA, и на проекте AMCA», - отметил другой официальный источник.

Самолет будет иметь тот же двигатель GE-414, что и модификация LCA Mk-2, находящаяся на этапе проектирования.

GE-414 выдаёт тягу 98 кН по сравнению с тягой 84 кН двигателя GE-404, применяемого на LCA Mk1.

На Aero India 2016 официальные представители DRDO заявили, что проект заморожен в базовой конфигурации после испытаний в аэродинамической трубе, поскольку необходимо разработать три критические технологии - стелс, управление вектором тяги и сверхзвуковую скорость без использования форсажной камеры.

Это единственная индийская программа самолета пятого поколения после отказа от участия в проекте разработки истребителя пятого поколения с Россией.

Автор: The Hindu

Перевод: Prom Today

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