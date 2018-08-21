Китай нацелен на роботизацию, чтобы догнать конкурентов - но пока только догоняющий.

Увлеченность Китая робототехникой сформировало процветающую отрасль, но ее компании не смогли обогнать мировых конкурентов, сказал CNBC старший партнер консалтинговой компании McKinsey & Company.

Десять лет назад китайские компании по разработке робототехнических систем могли рассчитывать только на 5% внутреннего спроса, сказал Карел Элоот в четверг на «Street Signs» CNBC. С тех пор промышленность развилась настолько, что китайские компании смогли отвоевать уже около трети рынка промышленных роботов в своей стране.

«Им предстоит пройти долгий путь, особенно если учитывать поставленную правительством задачу в 50% рынка к 2020 году и 70% к 2025 году», - сказал он.

Элоот имел в виду национальный план Пекина Made in China 2025, определивших 10 ключевых высокотехнологичных секторов, которые страна должна развивать, чтобы догнать своих конкурентов, таких как США и Германия.

Одной из целей этого плана является освоение 50% внутреннего рынка промышленных роботов в течение следующих двух лет национальными компаниями и захвата около 70% рынка к 2025 году. Кроме того, Китай стремится модернизировать национальные робототехнические комплексы, с целью создания конкуренции мировым лидерам на глобальных рынках, что уже привело к опережению разработок Китая над Соединенными Штатами в области искусственного интеллекта.

«Если говорить о глобальной конкуренции, то необходимо ещё поработать», - сказал Элоот, объяснив, что на многих развитых рынках уже закрепились сильные действующие поставщики роботов.

По его мнению, китайским компаниям в этих странах, скорее всего, придется поступать так же, как они сделали у себя на родине: «Выходить с простейшими приложениями из всей пирамиды и совершенствовать их».

Однако китайские робототехнические компании имеют преимущество на развивающихся рынках, поскольку состояние этих стран схоже с тем, что пережил Китай в последнем десятилетии, сказал Элоот. «Взгляд в эту строну на для них более естественен».

Установка Made in China привела к росту рынка китайской робототехники.

В начале этого года местные СМИ сообщали, что к концу 2017 года в Китае насчитывалось более 6500 компаний разработчиков робототехники. Продажи промышленных роботов Китая в этом году составили около 4,22 млрд. долл. США, что на 24% больше, чем годом ранее, а продажи сервисных роботов увеличились на 28% по сравнению с предыдущим годом и находятся на уровне 1,32 миллиарда долларов США.

Международная федерация робототехники отметила, что в 2016 году Китай привнес в экономику около 87 000 промышленных роботов - чуть меньше чем Европа и Соединенные Штаты вместе взятые.

Дополнительным стимулом развития является то, что китайские компании все больше и больше применяют роботов в своем бизнесе, поскольку стратегия Made in China 2025 поощряет автоматизацию и интеллектуальное производство. Например, iPhone-ассемблер Foxconn установил десятки тысяч заводских роботов «Foxbot» в период между 2012 и 2016 годами. Тайваньский производитель заявил, что в течение следующего десятилетия планирует заменить роботами ещё больше человеческого труда.

В глобальном масштабе роботы применяются значительно шире, чем только на производстве.

«Сейчас, одной из самых осваиваемых областей является складирование и дистрибуция», - сказал «Squawk Box» CNBC президент Ассоциации по развитию автоматизации Джефф Бернштейн.

«Роботы проникают в такие компании, как Amazon, Walmart, Target, Alibaba, куда угодно», - сказал он, добавив, что роботизированные машины появились уже и в розничном мире.

У китайского технологического гиганта Alibaba есть робот-водитель, который способен обеспечить доставку заказа сразу нескольким клиентам. В настоящее время он проходит испытания в Ханчжоу, Китай, и, согласно отчетам, ожидается, что к концу года начнется его массовое производство для коммерческого использования.

Наряду с тем, что автоматизация и роботизация рабочих мест вызывают потерю работы реальными людьми, что уже породило ряд проблем, Элоут омтетил, что существует и много потенциальных положительных моментов. По его словам, в Китае автоматизация может привести к повышению производительности, которая будет «способствовать формированию основы развития экономики».

«Посмотрите, Китай хочет использовать роботов, хочет использовать искусственный интеллект, цифровые инструменты, работая на опережение. Они знают, что отстают, и они хотят, как можно быстрее сократить это отставание», - сказал он.

Автор: Сахели Рой Чоудхури, постоянный сотрудник CNBC Джошуа Бейтман и Reuters уточнили этот материал.

Перевод: Prom Today